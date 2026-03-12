Vím, že jsi lenoch. Chci mít jistotu, že o to opravdu stojíš, řekl Jakubovi trenér

„Vím, že jsi docela lenoch. Proto chci mít jistotu, že o to opravdu stojíš. Máš čtyři a půl minuty, aby ses ke mně dostal,” vyzval Jakuba trenér.
video: TV Nova
