ViralBrothers: příběh velkého internetového snu

Doslova americký sen, tak by se dal nazvat příběh Čeňka Stýbla a Erika Meldíka, kteří se ukázali jako geniální chytači trendů a po tom, co dobyli český internet svými Debilními kecy, rozhodli se dobýt i ten světový a povedlo se jim to tak, jako z českých tvůrců nikomu jinému...

video: iDNES.cz