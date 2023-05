VIDEO: Vezmu mámu na dovolenou, říká Vítěz Survivoru Česko & Slovensko 2023 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vezmu mámu na dovolenou, říká Vítěz Survivoru Česko & Slovensko 2023

Jaké pocity měl bezprostředně po výhře reality show Survivor Tomáš Weimann? Co udělá s pohádkovou výhrou? Jaké má plány? Co o svojí osobnosti nyní říká? Komu ze soutěžících by nyní finančně rád pomohl?

video: rena, iDNES.tv