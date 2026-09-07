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Vítězkou Miss World se stala Joheirry Molaová z Dominikánské republiky

Společnost
Vítězkou letošního ročníku mezinárodní soutěže krásy Miss World se stala Joheirry Molaová z Dominikánské republiky. Po jejím boku jako vicemiss pak stanuly krásky ze Španělska a Malajsie. Zástupkyně České republiky Linda Górecká se do užšího výběru 12 finalistek neprobojovala.
video: ig / @joheirry_mola
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