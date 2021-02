VIDEO: Vítězky Miss Czech Republic šly do naha. Fotily kampaň na parfém Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vítězky Miss Czech Republic šly do naha. Fotily kampaň na parfém

Vítězky národní soutěže krásy Miss Czech Republic nafotily kampaň pro nový parfém Queen, na jehož výběru se podílela i vítězka Karolína Kopíncová, která se aktuálně připravuje na světovou soutěž Miss World. Všechny vítězky se kvůli focení svlékly do naha. Na celý průběh dohlížela i ředitelka soutěže Taťána Makarenko, která nám prozradila nejen do jaké míry ovlivnila pandemie průběh jejich soutěže, ale také to, zda plánuje společné bydlení s přítelem.

video: iDNES.tv