Zpěvačka Sisa Sklovská soutěží s manželem Jurajem Lelkesem v nové show Můj muž to dokáže. Jaké naděje vkládala do svého protějšku? Co by si Sisa ráda vyzkoušela? Jaká je slovenská zpěvačka v roli hospodyňky? Jaká činnost jí překvapivě baví? Kvůli čemu si manželem před kamerou téměř vymění názory?

video: rena, iDNES.tv