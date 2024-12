VIDEO: Všechno je osud. S koncem na obrazovce jsem počítala mnohokrát, přiznává Saskia Burešová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Všechno je osud. S koncem na obrazovce jsem počítala mnohokrát, přiznává Saskia Burešová

Saskia Burešová je jednou z kmoter nového kalendáře s Muži roku pro rok 2025. Potěší ji pohled na nějakého kavalíra? Do jakého herce byla zamilovaná? Kterého oplakala a co říká na jejich současnou generaci? Co říká populární moderátorka o konci na obrazovce, myšlení na zadní vrátka, lásce a životě? Též prozradila, že je vášnivou čtenářkou a co aktuálně čte.

video: rena, iDNES.tv