VIDEO: Všude jsou hajzlíci. Je otázka štěstí či neštěstí, s kým se potkáte, říká Zuzana Slavíková

Jak se dnes tváří na pořad Nejslabší! Máte padáka! jeho ikonická moderátorka Zuzana Slavíková? Co si o ní někteří lidé díky tomuto televiznímu projektu dodnes myslí? Jak reflektuje svou práci v dabingu a je si vědoma některých kultovních „zářezů“? Jakou ženou je dnes a jaké má nyní vlastnosti? Na co je dnes více připravena a co říká o lidských charakterech?

video: rena, iDNES.tv