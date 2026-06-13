Výchova je nejtěžší disciplína. Morálním příkladem jsou rodiče, říká Andrea Kalivodová
13. 6. 2026 0:06 Společnost
Výchova je nejtěžší disciplína. Morálním příkladem jsou rodiče, říká operní diva Andrea Kalivodová. Čemu vděčí za to, že po rozvodu vypadá tak působivě? Je důležité přiznat ostatním ženám, že si dopomáhá estetickými zákroky? Za co je vděčná svým rodičům a na co nyní musí u svých synů klást důraz?
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Výchova je nejtěžší disciplína. Morálním příkladem jsou rodiče, říká Andrea Kalivodová
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