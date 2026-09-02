Vyhublost je zpět v kurzu. Hollywood se znovu vrací k extrémní štíhlosti
2. 9. 2026 0:06 Společnost
Éra body positivity jako by pomalu ustupovala do pozadí. Na červených kobercích i sociálních sítích se stále častěji objevují celebrity s mimořádně štíhlými postavami a debata o návratu někdejšího kultu hubenosti sílí. Ariana Grande, Demi Moore, Lily Collins nebo Jenna Ortega patří mezi hvězdy, jejichž vzhled v poslední době vyvolává pozornost i obavy fanoušků.
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