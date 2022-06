VIDEO: Můj sen je vydat Muriel co nejdřív, vzkazuje fanouškům z nové výstavy Káji Saudka jeho žena Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Originální kresby komiksu Muriel a andělé, který Kája Saudek vytvořil podle scénáře Miloše Macourka, vystavuje Galerie Tančící dům. Saudkova rodina se rozhodla pro vystavení 130 původních kreseb pár měsíců poté, co Nejvyšší soud potvrdil, že kresby patří jí, a nikoliv sběrateli Tomáši Šmídkovi. Komiks byl po celou dobu soudního sporu od roku 2014 v policejní úschově. Kromě komiksu výstava zahrnuje desítky dalších Saudkových maleb a grafik. Trvat by měla do března 2023.

video: iDNES.tv