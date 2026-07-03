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Vztah je jako květina. Je třeba se starat a nenechávat jej na volnoběh, míní Táňa Pauhofová

Společnost
Vztah je jako květina. Je třeba se starat a nenechávat jej na volnoběh, míní herečka Táňa Pauhofová. Jak se stará o své charakteristické zrzavé vlasy? Jak moc jí život změnilo mateřství a na koho se může maximálně spolehnout, když odbíhá do práce? Jak se po deseti letech od premiéry ohlíží za snímkem o Lídě Baarové, kde prvorepublikovou hvědu ztvárnila?
video: rena, iDNES.tv
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