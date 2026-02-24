Začalo natáčení třetí řady seriálového hitu Wednesday
24. 2. 2026 16:56 Společnost
Nové neštěstí Wednesday Addamsové ji posunou dál než kdykoli předtím. „Náš cíl pro 3. sezónu je stejný jako pro každou sezónu: udělat z ní nejlepší sezónu Wednesday, jakou jen můžeme,“ říká jeden z tvůrců Alfred Gough. „Chceme pokračovat v hlubším zkoumání našich postav a zároveň rozšiřovat svět Nevermore a Wednesday.“ Millar dodává: „V 3. sezóně uvidíme více členů rodiny Addamsových a dozvíme se více rodinných tajemství!“
