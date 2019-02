VIDEO: Za scénou: Most! - Celý záznam Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za scénou: Most! - Celý záznam

Na hospodského Edu a servírku Romanu ze seriálu Most! televizní historie jen tak nezapomene. Stejně jako jejich představitelé Dominika Býmová a Michal Isteník jen tak nezapomenou na jeho natáčení. Byli by však raději, kdyby seriál zůstal u jedné série. Shodují se, že v nejlepším je dobré přestat.

video: iDNES.cz