Stýská se mi po vystupování s Hanou Hegerovou, řekl Malásek Za scénou

„Je to osm let, co se Hana Hegerová rozhodla ukončit svou aktivní pěveckou kariéru a jak se ta doba vzdaluje, tím více se mi po ní stýská,“ řekl v pořadu Za scénou skladatel a pianista Petr Malásek. Na říjen plánuje společně s kolegy velkou koncertní oslavu jejích 88. narozenin v pražském Fóru Karlín.

