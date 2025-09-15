Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi
15. 9. 2025 12:54 Společnost | Trailery
Čtvrtá řada populárního fantasy seriálu Zaklínač bude mít na Netflixu premiéru 30. října. V roli zaklínače Geralta z Rivie se poprvé představí australský herec Liam Hemsworth. Nahradil Henryho Cavilla, který odešel po natočení třetí řady kvůli neshodám s producenty.
00:14
