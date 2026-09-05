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Zásnuby po roce, svatba do dvou měsíců. Chtěli jsme se vzít hned, vysvětluje zpěvačka Nosková

Společnost
Zásnuby po roce, svatba do dvou měsíců. Chtěli jsme se vzít hned, vysvětluje zpěvačka Míša Nosková, nyní oficiálně nosící jméno Michaela Kolman. Jaké prožila letošní léto? V čem tkví kouzlo nepřestat věřit na pravou lásku? Ja dlouho musela čekat na líbánky? Jakým posláním je pro ní práce v roli ombudsmana Ministerstva práce a sociálních věcí?
video: rena, iDNES.tv
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