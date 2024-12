VIDEO: Zatajené knedlíky a české osmdesátky. Jak to mají ve vztahu modelka Maurerová a zpěvačka LP? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zatajené knedlíky a české osmdesátky. Jak to mají ve vztahu modelka Maurerová a zpěvačka LP?

Miss ČR 2018 Iveta Maurerová je ve vztahu se světoznámou zpěvačkou LP. To není žádným tajemstvím, ale co se svého soukromí děvčata prozradí na kameru? Jaká hudba jim doma pravidelně hraje? Proč je podle Ivety vaření pro LP komplikované? A co si LP během vánočních svátků doma u rodiny častokrát říkává?

video: rena, iDNES.tv