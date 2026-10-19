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Závislost mě vysvobodila z minulosti: Pádem na dno zmizela Tereza z Esa, říká Pergnerová

Společnost
S jakými pocity si přišla užít Tereza Pergnerová narozeninový koncert Lunetic? Zahřál ji u srdce fakt, že se konečně na pódiu v kompletní sestavě objevil jako host i Martin Kocián? Jak vnímá nostalgické devadesátkové večery? Pomáhá jí v současném životě realizace v podobě pomáhání druhým? Je vděčná osudu, že není vězněm minulosti jako někteří devadesátkoví interpreti? Jak pohlíží na tuzemskou scénu reality shows?
video: rena, iDNES.tv
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