Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ve věku 80 let zemřel britský herec Tim Curry

Společnost
Ve věku 80 let zemřel britský herec Tim Curry, kterého proslavila především role výstředního doktora Franka-N-Furtera v kultovním snímku The Rocky Horror Picture Show. Diváci ho znali také jako děsivého klauna Pennywise z adaptace románu To nebo z filmů Sám doma 2 a Clue. Curry zemřel v úterý ve svém domě v Los Angeles, příčina smrti zatím nebyla zveřejněna.
video: tiktok / @cine.vibs
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

05:41

Docela dobrý pocit z naší justice, říká někdejší student, který zažil šikanu StB
Krimi
26. 8. 2026 19:12
02:01

Je to dilema, uvedl odvolací soud, když po zásahu vyšší instance potvrdil příslušníkovi StB trest za perzekuci studenta
Krimi
26. 8. 2026 19:12
00:39

Ve věku 80 let zemřel britský herec Tim Curry
Společnost
26. 8. 2026 18:52
00:32

Švédská modelka, která imituje Haalanda, se ostříhala stejně jako fotbalista
Lifestyle
26. 8. 2026 17:36
01:22

Bleskové povodně se prohnaly Nepálem. Voda brala vše, co stálo v cestě
Zahraniční
26. 8. 2026 16:56
00:28

Po Krásné Lípě na Děčínsku se procházel mladý vlk
Domácí
26. 8. 2026 16:48
00:45

Stavbaři dokončují tři kilometry dálnice D11 u Královce
Domácí
26. 8. 2026 16:42
01:16

Nová brána do Jižní čtvrti na místě Teska je v polovině
Domácí
26. 8. 2026 16:22
03:38

Opozici vadí cesta vlády k zadlužování. Krade lidem budoucnost, řekl Kupka
Domácí
26. 8. 2026 16:08
01:29

Zaplatili si jméno na fasádě. Na své jméno ale potřebují zoom
Domácí
26. 8. 2026 15:50
02:05

Opilý muž na zastávce Skalka obtěžoval kolemjdoucí, skončil na záchytce
Domácí
26. 8. 2026 15:10
00:25

IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu
Lifestyle
26. 8. 2026 15:06
02:34

Koalice přehlasovala Pavla. Opozice se obrátí na Ústavní soud
Domácí
26. 8. 2026 14:44
01:15

Aby se pěší tepna Brna nepropadla. Z ulice čouhají nezvyklé „hadičky“
Domácí
26. 8. 2026 14:36
01:16

Silné deště způsobily v Nepálu rozsáhlé povodně a sesuvy půdy
Zahraniční
26. 8. 2026 14:36
00:50

Jako by hořel celý Bezvěrov, popsal hasič noční požár
Domácí
26. 8. 2026 14:16
01:11

Po dvaceti kolech umělého oplodnění přišel zázrak. Zpěvačka porodila dceru
Společnost
26. 8. 2026 13:38
03:46

Odbory projednaly revoluci ve změnách platů
Domácí
26. 8. 2026 13:34
02:52

Piráti řešili s prezidentem dostupnost bydlení i problémy mladých
Domácí
26. 8. 2026 13:32
00:36

Tragédie na Brněnsku. Při autonehodě zemřelo dítě, zraněné jsou další čtyři a řidič
Krimi
26. 8. 2026 13:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.