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Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku

Společnost
V australském Sydney zemřel ve věku 78 let novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvedla na instagramu. Herec je známý například z filmu Jurský park nebo seriálu Gangy z Birminghamu.
video: Reuters, iDNES.tv
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