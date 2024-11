VIDEO: Žena má bizarní zálibu, nechává se zavěšovat za kůži do vzduchu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cruella Morganová z New Jersey v USA miluje zavěšování v prostoru. Háčky si nechává zapíchnout do kůže a činí jí to nesmírné potěšení. Lidé jsou zděšení, ale přesto má mnoho fanoušků, kteří jsou jejím počínáním fascinováni. „Ten pocit je nepopsatelný. Je to slast,“ uvedla žena.

video: ig/@cruellamorgan