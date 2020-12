VIDEO: Žena mojí fanynkou? Původně koukala na jiné bruslaře, vzpomíná Tomáš Verner Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krasobruslař Tomáš Verner je novomanželem i novopečeným tatínkem. Jak se zatím pere s otcovskými povinnostmi? Byla jeho žena Tammy původně jeho fanynkou? Co si Tomáš přeje do roku 2021? Co zlého mu rok 2020 přinesl a za čím létá za oceán?

video: rena, iDNES.tv