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Změna není omyl. Letos překonávám osobní bariéry, říká Lucie Výborná

Společnost
Změna není omyl. Letos překonávám osobní bariéry, říká Lucie Výborná. Kdo byl zodpovědný za to, že šla poprvé na mole v roli modelky? Jaká byla cesta k její sebelásce, kdy se začala stoprocentně přijímat? Byl rozhlas větší komfortní zónou bez kamer, které přenášejí obraz nyní i na internet? Co říká na horlivě diskutované zrušení koncesionářských poplatků?
video: rena, iDNES.tv
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