Změna není omyl. Letos překonávám osobní bariéry, říká Lucie Výborná
24. 7. 2026 0:06 Společnost
Změna není omyl. Letos překonávám osobní bariéry, říká Lucie Výborná. Kdo byl zodpovědný za to, že šla poprvé na mole v roli modelky? Jaká byla cesta k její sebelásce, kdy se začala stoprocentně přijímat? Byl rozhlas větší komfortní zónou bez kamer, které přenášejí obraz nyní i na internet? Co říká na horlivě diskutované zrušení koncesionářských poplatků?
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Změna není omyl. Letos překonávám osobní bariéry, říká Lucie Výborná
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