Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zpěvačku v letadle obtěžoval muž bosou nohou na loketní opěrce. Vytáhla sprej

Společnost
Americkou country zpěvačku Jessie James Deckerovou (38) během letu nepříjemně překvapila bosá noha, kterou si muž sedící za ní opřel přímo o její loketní opěrku. Chodidlo se tak ocitlo jen kousek od jejího obličeje. Zpěvačka se rozhodla situaci vyřešit po svém.
video: Instagram/@jessiejamesdecker
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:08

Ukázka nových dresů hokejové Sparty pro listopad v rámci projektu Sparťanská krev
Sport
3. 11. 2026 12:56
00:53

Šteindler s Čtvrtníčkem natáčí v Brně komedii Až na ten konec dobrý
Domácí
3. 11. 2026 12:50
00:42

Kradl elektrokotle i letadla na dálkové ovládání, policisté ho dopadli
Krimi
3. 11. 2026 12:50
00:50

Na heliportu v Nepálu se srazily dva vrtulníky
Zahraniční
3. 11. 2026 12:08
00:30

K protestům se připojili studenti z celé země
Domácí
3. 11. 2026 11:46
00:50

Napětí u Kyjeva eskaluje. Demonstranti málem převrátili autobus
Zahraniční
3. 11. 2026 11:32
00:38

V protisměru přes kruháč a pak náraz do mostu. Zběsilá jízda skončila havárií
Krimi
3. 11. 2026 11:26
00:31

Děsivý střet ve fotbale skončil úmrtím hráče
Sport
3. 11. 2026 11:12
00:47

Politici v Brně zvolili Jakubu Hrušku novým primátorem
Domácí
3. 11. 2026 11:10
00:48

Na Klárově protestovali hudbou a tancem studenti Akademie múzických umění
Domácí
3. 11. 2026 11:02
00:46

Policie vyklidila tábor za dostupné bydlení v Madridu
Zahraniční
3. 11. 2026 10:58
00:32

Zpěvačku v letadle obtěžoval muž bosou nohou na loketní opěrce. Vytáhla sprej
Společnost
3. 11. 2026 10:48
00:36

USA podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzu. Teherán hrozí odvetou
Zahraniční
3. 11. 2026 10:34
00:46

Stávka v České televizi začala dnes o půlnoci
Domácí
3. 11. 2026 10:30
01:24

Vlak u Čelákovic srazil člověka. Provoz stojí, vyjely náhradní autobusy
Krimi
3. 11. 2026 9:56
00:38

Kino po 13 letech obnovil soukromník
Domácí
3. 11. 2026 8:36
01:22

Přes 90 tisíc lidí za mřížemi. Francie se potýká s rekordní přeplněností věznic
Zahraniční
3. 11. 2026 8:30
00:28

Na jihovýchodě Ukrajiny jsou desítky mrtvých po ruském bombardování
Zahraniční
3. 11. 2026 8:20
13:35

ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert
Sport
3. 11. 2026 8:00
01:33

Svět kostek přilákal v Olomouci davy dětí i dospělých
Domácí
3. 11. 2026 4:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.