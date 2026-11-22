Zpěvačka Miley Cyrus se podruhé vdala
22. 11. 2026 10:16 Společnost
Americká zpěvačka Miley Cyrus (33) se provdala za hudebníka Maxxe Moranda (28). Svatba se konala v sobotu v kalifornském Palm Springs. Pár spolu tvoří od roku 2021, zasnoubení oznámili loni. Obřadu se zúčastnily také zpěvaččina matka Tish a sestra Noah.
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