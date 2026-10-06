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Zpěvačka Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny

Společnost
Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny. Zpěvačka začínala po boku svého otce Ladi Kerndla, později se proslavila v dívčí skupině Black Milk a v roce 2008 reprezentovala Česko na Eurovizi. Už dvaadvacet let tvoří pár s o šestnáct let starším podnikatelem Reném Mayerem, se kterým žijí část roku ve Španělsku.
video: ig / @terezakerndlova
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