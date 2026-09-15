Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zpěvák Milan Drobný ukázal svůj dům i vzácné obrazy z cest

Společnost
Zpěvák Milan Drobný nechal nahlédnout do svého domu a pochlubil se vzácnými obrazy, které si přivezl ze svých cest. Jeho manželka zároveň ukázala své keramické výtvory, kterým se ve volném čase věnuje.
video: iDNES.tv
Sdílet video

Další videa

01:35

Muž, pro kterého jsou Vánoce každý den: „Mr Christmas“ slaví už 33. rok svých oslav
Zahraniční
15. 9. 2026 0:06
07:29

Zubař ze Sušice propadl žhavému sklu. Otevřel si vlastní sklárnu
Domácí
15. 9. 2026 0:06
03:03

Zpěvák Milan Drobný ukázal svůj dům i vzácné obrazy z cest
Společnost
15. 9. 2026 0:06
00:32

Ruský dron se po zásahu odrazil od země jako žabka
Zahraniční
14. 9. 2026 20:00
03:46

Babiš se bude s Pavlem scházet dle potřeby. Prozradil, proč nepřišel s Macinkou
Domácí
14. 9. 2026 19:08
03:57

Sedm klíčníků vyzvedlo korunovační klenoty
Domácí
14. 9. 2026 17:48
00:59

Bohemians - Slovácko 2:0, červená karta Behiratcheho
Sport
14. 9. 2026 17:40
01:43

Sparta Praha - Jablonec 2:0, Čanturišvili (ne)zahrál rukou
Sport
14. 9. 2026 17:24
01:42

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 2:3, penaltový zákrok Ghaliho na Doskiho
Sport
14. 9. 2026 17:14
02:23

Gentlemani: 2. řada | Oficiální trailer
Společnost
14. 9. 2026 16:56
00:34

Na D11 mezi Hradcem a Jaroměří otvírá odpočívka pro řidiče
Domácí
14. 9. 2026 16:48
01:13

V Ostravě i v Anglii vzpomínají na legendárního brankáře Luďka Mikloška
Domácí
14. 9. 2026 16:44
00:41

NATO by Rusy rychle porazilo, řekl Sikorski
Zahraniční
14. 9. 2026 16:36
01:12

Deficit je jeden z nejnižších v Evropské unii, řekl Babiš
Domácí
14. 9. 2026 16:30
00:21

Rozhodli jsme, že zakázku na kontaminované lokalitě dostane naše armáda, řekl Babiš
Domácí
14. 9. 2026 16:20
00:24

V Ostravě padly tresty za dovoz metráků červeného fosforu
Krimi
14. 9. 2026 16:02
03:40

Vláda vyhlásila válku kratomu
Domácí
14. 9. 2026 15:46
01:14

Po ztracené houbařce pátral vrtulník s termovizí
Krimi
14. 9. 2026 15:28
00:28

Na Semilsku našli v popelnici mrtvé mimino
Krimi
14. 9. 2026 15:20
01:38

Byla to součást mé práce, odmítá bývalý šéf obory týrání koček. Žalobce pro něj žádá podmínku i peněžitý trest
Krimi
14. 9. 2026 14:44

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×