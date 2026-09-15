Zpěvák Milan Drobný ukázal svůj dům i vzácné obrazy z cest
15. 9. 2026 0:06 Společnost
Zpěvák Milan Drobný nechal nahlédnout do svého domu a pochlubil se vzácnými obrazy, které si přivezl ze svých cest. Jeho manželka zároveň ukázala své keramické výtvory, kterým se ve volném čase věnuje.
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