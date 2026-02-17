Zpěvák Sombr roztancoval fanoušky na koncertě v Praze

Společnost
Zpěvák Sombr se představil českému publiku na koncertě v Praze. Fanouškům nabídl výběr svých známých skladeb i novější tvorbu a vystoupení doprovodila výrazná vizuální show.
video: Antonie Göthová
