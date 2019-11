VIDEO: Adrenalinoví skokani předvádějí dechberoucí show Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Adrenalinoví skokani předvádějí dechberoucí show

Mistři v cliff divingu ukončili letošní sezonu v indické historické památce Toorji Step Well. Do 300 let staré nádrže se z výšky 20 metrů vrhla světová šampionka z Austrálie Rhiannan Iffland a její kolega z Kolumbie, legenda cliff divingu, Orlando Duque. V historickém prostředí předvedli dechberoucí podívanou.

video: Reuters