Alcaraz udolal v dramatickém finále Djokoviče

1. 2. 2026 13:46 Sport
Úchvatnou bitvu plnou parádních výměn sice začal zakřiknutě, ale pak se nastartoval k dominantnímu výkonu. Carlos Alcaraz ve finále Australian Open porazil Novaka Djokoviče 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 a jako nejmladší tenista v historii zkompletoval sbírku všech grandslamových titulů. Naopak Srb nevyužil šanci získat rekordní 25. trofej z turnajů velké čtyřky.
