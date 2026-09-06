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Artis Brno - Viktoria Plzeň 0:3, neuznaný gól Dominika Preislera

Sport
Těžký zápas pro Artis. Nejprve gól vyrovnávací gól Emmanuela Fullyho na 1:1 v 37. minutě pro ofsajd neplatil, následně nebyl uznán ani gól Dominika Preislera o minutu později. Tentokrát kvůli faulu Alexise Aleguého na Merchase Doskiho v zárodku akce. Viktoria Plzeň následně těsně před poločasem odskočila už na třígólový rozdíl a vedení udržela do konce zápasu.
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