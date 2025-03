VIDEO: Atletka při štafetě zmlátila soupeřku kolíkem, ta má vážná zranění hlavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Během státního halového šampionátu ve Virginii utrpěla středoškolská sprinterka Kaelen Tuckerová otřes mozku a možnou frakturu lebky poté, co ji soupeřka udeřila štafetovým kolíkem do hlavy. K incidentu došlo při závodu štafety 4×200 metrů, když se Tuckerová snažila dostat do vnitřní dráhy v boji o druhé místo.

video: X/@PTAGceo2011