Baník Ostrava - Artis Brno 1:0, neuznaný gól Artisu v 11. minutě
17. 8. 2026 15:16 Sport
V 11. minutě zápasu proti domácímu Baníku Ostrava zahrával Artis Brno přímý kop na polovině soupeře a dosáhl z něj branky. Ta však neplatila kvůli postavení mimo hry Ndiayeho, který svým pohybem ovlivnil brankáře Baníku Martina Jedličku.
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