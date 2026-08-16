SESTŘIH: Baník Ostrava - Artis Brno 1:0
16. 8. 2026 18:12 Sport | Chance Liga 2026/27
Fotbalisté Baníku Ostrava zabrali po dvou porážkách a na domácím stadionu porazili Artis Brno 1:0. Jediným střelcem se stal Michal Kohút. Utkání hodně ovlivnila opakovaná komunikace sudího s VAR. Po zásahu videorozhodčího odvolal rozhodčí Všetečka tři góly a penaltu.
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SESTŘIH: Baník Ostrava - Artis Brno 1:0
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