Vrba: Dva góly jsme dostali po chybách v rozehrávce

To bylo drama! Závěrečný sobotní zápas druhého kola první ligy ani trochu nenudil. Fotbalisté ostravského Baníku v něm na stadionu Bohemians nakonec získali bod za remízu 3:3, ačkoli to s nimi vypadalo všelijak. Sice brzy vedli, ale do půle dostali tři góly. Na startu druhé ovšem snížili a v závěru srovnal náhradník Tijani.

video: O2 TV Sport