Dobeš vychytal už čtvrté vítězství v řadě

Sport
Vycházející hvězda české brankářské školy, čtyřiadvacetiletý Jakub Dobeš, vstoupil do své druhé sezony v NHL ve velkém stylu. V dresu Montrealu, který díky šesti úspěchům z osmi duelů prožívá vydařený úvod sezony, dokázal vychytat výhry ve všech z úvodních čtyř startů.
video: NHL.com
