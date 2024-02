VIDEO: Profesionální superfanoušek v Praze. Své kreace předvedl na tribuně Sparty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na tribuně si ho nejprve nevšimnete. V klidu sedí a sleduje hru, ale jakmile vyrazí do akce, nelze ho přehlédnout. Zběsilé pohyby, všemožné taneční kreace, házení triček do hlediště. „Pokaždé do toho dám všechno, jinak to neumím,“ říká s úsměvem Cameron Hughes, který se živí jako profesionální fanoušek. Jméno si udělal v NHL, NBA či NFL, v neděli dorazí do Česka na hokejový zápas mezi Spartou a Kladnem.

video: iDNES.tv