VIDEO: Carolina po gólu v prodloužení slaví postup

Carolina po gólu v prodloužení slaví postup

Hokejisté Caroliny se stali prvním postupujícím celkem ze druhého kola play off NHL. Do finále Východní konference se dostali výhrou 3:2 z prodloužení nad New Jersey, proti kterému ovládli sérii hladce 4:1 na zápasy.

video: iDNES.tv