Čeští junioři na MS končí

Do mladých hokejistů vtloukl obětavost a odhodlání, ale k průlomovému výsledku na mistrovství světa do 20 let to zdaleka nestačilo. „I když dali kluci do hry srdce, větší kvalita byla na straně soupeřů,“ smutní kouč Václav Varaďa. Češi na domácím šampionátu skončili ve čtvrtfinále po jednoznačné čtvrteční porážce 0:5 se Švédskem a čekání na juniorskou medaili se protáhlo na zlověstných 15 let.

video: iDNES.cz