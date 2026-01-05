Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Sport
Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46 obstaral bruslí nicnetušící útočník Tomáš Poletín, pojistku na konečných 6:4 přidal Vojtěch Čihař. Ve finále národní tým v noci z pondělí na úterý vyzve Švédsko.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:30

Lidé se účastní dojemného pochodu v Crans-Montaně na počest obětí požáru v baru
Zahraniční
5. 1. 2026 9:28
01:55

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato
Sport
5. 1. 2026 8:56
01:34

Snad to povede ke svobodě, řekl Babiš k Venezuele. Reagoval i na projev Okamury
Domácí
5. 1. 2026 8:52
01:15

Pád Madura si vyžádal smrt 32 Kubánců. Na „ostrově svobody“ vyhlásili smutek
Zahraniční
5. 1. 2026 7:38
03:05

Jak se zúčastnit Ptačí hodinky 9.- 11. ledna 2026
Domácí
5. 1. 2026 0:06
02:46

Vyzkoušeli jsme elektrickou Mazdu 6e
Technika
5. 1. 2026 0:06
01:07

Demonstranti u detenčního centra v Brooklynu protestovali proti Madurovu zadržení
Zahraniční
4. 1. 2026 21:42
08:28

„Pláč dětí mě všude pronásledoval.“ Vzpomíná na své začátky lékař z Ugandy
Zahraniční
4. 1. 2026 19:18
01:28

Záchranáři v Berlíně vytvořili evakuační centrum pro lidi bez elektřiny
Zahraniční
4. 1. 2026 17:42
01:34

Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance
Domácí
4. 1. 2026 15:14
01:59

Trump vyjádřil frustraci z Putina kvůli pokračující válce na Ukrajině
Zahraniční
4. 1. 2026 12:38
00:37

Místní historici zmapovali dávné obveselovny
Domácí
4. 1. 2026 10:16
01:19

Chátrající hotel Orlice v Týništi koupilo město
Domácí
4. 1. 2026 9:30
01:03

Madura deportovali do USA v poutech
Zahraniční
4. 1. 2026 9:26
02:20

Výstava přibližuje vývoj architektury i obřími maketami
Domácí
4. 1. 2026 8:24
13:27

ZANIKLÉ TRATĚ: Po Sulkovské dráze se vozilo jen uhlí, válka ji zmrzačila
Technika
4. 1. 2026 0:06
01:25

Vrtulníky, krytí a překvapení. Generál odhalil, jak Američané dopadli Madura
Zahraniční
3. 1. 2026 21:36
00:28

Řidič blokoval cestu sanitce a bylo mu to úplně jedno
Krimi
3. 1. 2026 19:54
01:13

Venezuela nám ukradla ropný průmysl, řekl Trump
Zahraniční
3. 1. 2026 19:02
02:39

Zatkli jsme Madura s manželkou v ložnici po tmě, řekl Trump
Zahraniční
3. 1. 2026 19:02

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.