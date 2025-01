VIDEO: Prohráli jsme svými hloupostmi, říká po zápase se Švédy trenér Augusta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prohráli jsme svými hloupostmi, říká po zápase se Švédy trenér Augusta

Zbytečná vyloučení rozhodla o první prohře českých hokejistů do dvaceti let na probíhajícím světovém šampionátu v Ottawě. Nejenže v jejich důsledku svěřenci Patrika Augusty při porážce 2:4 od zkušených Švédů inkasovali, ale také se připravili o spoustu času. Nezdařené silvestrovské klání je posílá na konečné druhé místo v základní skupině B a pro čtvrtfinále se přemístí do větší haly za domácí Kanadou.

video: iDNES.tv