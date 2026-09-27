Po osmi letech zpátky na trůnu! Češky vyhrály BJK Cup
27. 9. 2026 15:24 Sport
České tenistky znovu vládnou světu! Ve finále Billie Jean King Cupu v Šen-čenu porazily Ukrajinu 2:0 a v týmové soutěži získaly celkově dvanáctý titul a první od roku 2018. Nejprve Karolína Muchová smetla Anhelinu Kalininovou 6:2, 6:3 a poté Linda Nosková rozhodla výhrou nad Elinou Svitolinovou 6:3, 7:6.
02:09
Po osmi letech zpátky na trůnu! Češky vyhrály BJK Cup
Sport27. 9. 2026 15:24
01:51
Vondra se pustil do Macinky kvůli rozpočtu
Domácí27. 9. 2026 14:46
01:43
Aktivisté obsadili chov prasat na Jihlavsku. Vyvedla je policie
Domácí27. 9. 2026 14:34
00:25
Opilý řidič narazil v Čestlicích autem do autobusu
Domácí27. 9. 2026 14:30
00:57
Samoobslužné bary ve školních jídelnách ukazují oblibu zeleniny
Domácí27. 9. 2026 13:04
00:45
Naštvaný nosorožec se zaútočil na SUV s turisty
Zahraniční27. 9. 2026 12:24
00:41
Nad britským hrabstvím Kent zářil Harvest Moon
Zahraniční27. 9. 2026 12:20
00:24
Chrlice si půjčily z magistrátní kasy na koupi domu od rodiny místostarosty
Domácí27. 9. 2026 11:00
00:41
V Aténách explodoval dům. V sutinách zahynulo šest lidí
Zahraniční27. 9. 2026 8:50
05:43
Se štíhlostí je to těžké, musím si držet objem pro zpívání, říká Sarah Brightman
Společnost27. 9. 2026 0:06
01:03
Od malička mám sen být zpěvačka, říká Sophia Maria Osako
Společnost27. 9. 2026 0:06
01:06
Dioss Rebel z pera Václava Krále vznikl ve třech kusech
Domácí27. 9. 2026 0:06
00:30
Delfín v Austrálii nutí ryby zvracet, jejich vyvrhnutou potravu pak sežere
Zahraniční27. 9. 2026 0:06
01:31
Před 45 lety začaly jezdit rychlovlaky TGV
Zahraniční27. 9. 2026 0:06
00:49
V Praze na Vinohradech hoří byt, hasiči evakuovali lidi
Domácí26. 9. 2026 19:46
01:04
Přerovem se proháněly traktory
Domácí26. 9. 2026 18:02
00:47
Je Si zdráv? V USA se opatrně opíral o ženu
Zahraniční26. 9. 2026 16:36
09:50
Podívejte se, jak roste dálnice D35 kolem Litomyšle
Domácí26. 9. 2026 15:48
01:09