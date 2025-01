VIDEO: Je to škoda, byli hratelní, litují mladí hokejisté prohry s Američany Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je to škoda, byli hratelní, litují mladí hokejisté prohry s Američany

Čeští hokejisté nestačili v semifinále mistrovství světa do 20 let na Spojené státy a po prohře 1:4 si zahrají o bronz se Švédskem, a to už v neděli od 21:30 SEČ. Jediný gól národního týmu vstřelil Jakub Štancl. Amerického obra a obhájce titulu ale junioři potrápili, jejich naděje skončily až v samotném závěru.

video: iDNES.tv