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PLZ - LIB 1. kolo, ruka Masopusta

Sport
Situace ze zápasu 1. kola Chance ligy mezi Plzní a Libercem. Hostující Lukáš Masopust zasáhl rukou centr od Patrika Hrošovského a hlavní rozhodčí Karel Rouček ukázal k penaltovému puntíku.
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