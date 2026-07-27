PLZ - LIB 1. kolo, ruka Masopusta
27. 7. 2026 10:04 Sport
Situace ze zápasu 1. kola Chance ligy mezi Plzní a Libercem. Hostující Lukáš Masopust zasáhl rukou centr od Patrika Hrošovského a hlavní rozhodčí Karel Rouček ukázal k penaltovému puntíku.
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