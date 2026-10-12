Porovnání ZZBM (Zjevných zmaření brankových možností) ze zápasů 10. kola Chance Ligy
12. 10. 2026 1:36 Sport
00:48
Opilý sudí Saňák
Sport12. 10. 2026 1:36
02:00
Porovnání ZZBM (Zjevných zmaření brankových možností) ze zápasů 10. kola Chance Ligy
Sport12. 10. 2026 1:36
00:43
Hradec Králové - Artis Brno 2:4, červená karta Jakuba Kučery
Sport12. 10. 2026 1:30
01:25
Slovan Liberec - Slovácko 0:2, červená karta Davida Puškáče
Sport12. 10. 2026 1:24
01:49
Slovan Liberec - Slovácko 0:2, sudí Wulkan po přezkoumání odvolal penaltu
Sport12. 10. 2026 1:20
01:19
Zlín - Slavia Praha 0:1, faul na Lukáše Provoda
Sport12. 10. 2026 1:16
01:02
O2 představilo mobilní bétéesku. Stačí na ni dva kufry
Domácí12. 10. 2026 0:06
00:45
„Máme záliv i jezero, potřebujeme oceán.“ Trump jej navrhuje pojmenovat po sobě
Zahraniční11. 10. 2026 22:04
01:04
Trump ohlásil energetické příměří. Rusko vzápětí podle Zelenského zaútočilo
Zahraniční11. 10. 2026 21:12
03:40
SESTŘIH: Sparta Praha - Pardubice 2:0
Sport11. 10. 2026 20:38
01:48
STAN v Praze řešil další postup. Hlaváček se v pondělí sejde s Portlíkem
Domácí11. 10. 2026 19:28
00:23
Povolební vyjednávání v Brně
Domácí11. 10. 2026 18:48
02:03
Havlíček pochybuje o dohodě Trumpa s Putinem, ceny podle něj neovlivní
Domácí11. 10. 2026 18:44
03:33
SESTŘIH: Teplice - Sigma Olomouc 1:1
Sport11. 10. 2026 18:10
04:09
SESTŘIH: Slovan Liberec - Slovácko 0:2
Sport11. 10. 2026 15:58
01:23
Ty ty ty... Nejhorší volební song hejtmana Grolicha
Domácí11. 10. 2026 15:20
01:05
Připomeňte si některé role Jiřího Štěpničky
Domácí11. 10. 2026 14:14
01:22
Další blesková povodeň zpustošila část Nepálu
Zahraniční11. 10. 2026 13:12
00:44