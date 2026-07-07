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Velký comeback, Kämpf mění NHL za Litvínov

Sport
Hokejovou extraligu a hlavně sestavu Litvínova ozdobí další velké jméno. Mistr světa David Kämpf, navrátilec z NHL. Jednatřicetiletý útočník s chemiky podepsal tříletou smlouvu, za comebackem stáli i bratři Kašovi, jeho kamarádi. Oni své kontrakty prodloužili a zůstanou taky ještě tři sezony.
video: Petr Bílek, iDNES.cz
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