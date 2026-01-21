David Špaček hodnotí svůj druhý zápas v NHL

Sport
video: Zdeněk Matějovský
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

40:02

Evropa rezignovala na fyzikální zákony a propadla ideologii, říká bývalý šéf ČEZ
Rozstřel
21. 1. 2026 10:00
04:06

Malé země, spojte se, apeloval kanadský premiér v Davosu. Připomněl Havlovu esej
Zahraniční
21. 1. 2026 9:56
01:06

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu
Domácí
21. 1. 2026 9:44
01:13

Areál hájenky Černé lesy u Jihlavy čeká rekonstrukce
Domácí
21. 1. 2026 9:14
01:07

David Špaček hodnotí svůj druhý zápas v NHL
Sport
21. 1. 2026 8:58
08:00

Tajemství Velkého Vonta očima Kláry Issové
Domácí
21. 1. 2026 8:22
01:00

Ztráceli jsme chuť do života, líčí matka syna se vzácnou nemocí
Domácí
21. 1. 2026 8:00
00:33

Demonstrace v Minnesotě proti násilí ze strany imigračních úředníků pokračují
Zahraniční
21. 1. 2026 7:34
01:04

Další železniční neštěstí ve Španělsku. Vlak narazil do zdi, strojvedoucí zemřel
Zahraniční
21. 1. 2026 7:26
00:46

Problémy na cestě do Davosu. Letadlo s Trumpem se vrátilo do USA kvůli závadě
Zahraniční
21. 1. 2026 7:18
53:26

Licence? Trenér musí mít hlavně energii a charakter, říká šéf fotbalové akademie
Sport
21. 1. 2026 6:18
02:48

Tvůrce vykresluje Znojmo pomocí umělé inteligence
Domácí
21. 1. 2026 5:12
38:14

Trump není spojenec, ale partner ke kšeftu, říká v Rozstřelu Landovský
Rozstřel
21. 1. 2026 0:06
00:58

Čína nasadí robotické policisty řízené AI
Zahraniční
21. 1. 2026 0:06
01:25

Manžel musí mít přesně vyskládané i dřevo, říká Polišenská
Společnost
21. 1. 2026 0:06
01:26

„Je čas mít zásady a stát jednotně,“ vyzývá Newsom Evropu
Zahraniční
20. 1. 2026 20:54
00:27

Tisíce budov v Kyjevě zůstaly po nočních ruských útocích bez vytápění
Zahraniční
20. 1. 2026 19:46
02:01

Lavrov: V Česku se probudily zdravé síly
Zahraniční
20. 1. 2026 17:50
00:44

Kraj ukázal komunitní bydlení pro hendikepované v Novém Městě
Domácí
20. 1. 2026 17:42
00:34

Švancer při skoku z rampy přišel o jednu lyži, přesto jízdu dokončil
Sport
20. 1. 2026 17:20

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.