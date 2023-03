VIDEO: Vencl se v plavkách ponořil 52 metrů pod led Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vencl se v plavkách ponořil 52 metrů pod led

Český obojživelník David Vencl opět posunul hranice lidských možností. Jako první člověk na planetě se jen v plavkách, v čepici a s ploutvemi ponořil pod led do hloubky 52,1 metru. Dokázal to v úterý v průzračném švýcarském jezeře Sils. Stanovil tím světový rekord, aktuálně tak pod ledem drží už dva. Po svém výkonu musel na vyšetření do nemocnice, protože vykašlával krev.

video: Archiv Davida Vencla