Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Návrat na trůn láká. Stříteskému pomáhá najít rovnováhu mentální kouč Jelínek

Sport
Věřil, že úplně nové tratě východně od Věčného města, které nikdo nezná, budou jeho výhodou. Jenže defekt levé zadní pneumatiky v úvodní klasické rychlostní zkoušce jeho ambice prosadit se o uplynulém víkendu do nejlepší desítky evropské Rally di Roma Capitale rychle zhatil. Předloňský mistr republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský proto italský díl kontinentálního seriálu po první etapě z 21. příčky opustil.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:35

Tatrovky odvážejí zeminu z posledních úseků D35
Domácí
10. 7. 2026 13:30
00:28

Drama na palubě Ryanairu. Za letu prasklo okno
Zahraniční
10. 7. 2026 13:00
02:33

Návrat na trůn láká. Stříteskému pomáhá najít rovnováhu mentální kouč Jelínek
Sport
10. 7. 2026 12:56
00:43

Zatímco v Paříži byl po fotbale překvapivě klid, Maročani řádili v Londýně
Zahraniční
10. 7. 2026 12:28
25:53

ROZHOVARY: Bára Basiková - Celý záznam
Domácí
10. 7. 2026 12:00
01:16

Přáslavičtí tankisté převzali poslední z tanků Leopard 2A4
Domácí
10. 7. 2026 11:28
02:05

Krádež místo poděkování
Krimi
10. 7. 2026 11:16
01:53

V Ostravě vyhořelo obchodní centrum, nepřežila zvířata ze zverimexu
Krimi
10. 7. 2026 11:02
01:33

Záběry z vnitřku budovy ve Zlíně po částečném zřícení
Krimi
10. 7. 2026 10:52
01:30

Ukrajina dál drtí ruskou infrastrukturu. Drony zasáhla rafinerii i vojenský závod
Zahraniční
10. 7. 2026 10:38
01:11

Ukrajinské drony zaútočily na tankery ruské stínové flotily v Azovském moři
Zahraniční
10. 7. 2026 10:38
00:40

Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou
Krimi
10. 7. 2026 10:30
03:51

Tady komparz sedět nesmí. Veronika Žilková vzpomíná ve Varech na urážky od bardů
Společnost
10. 7. 2026 10:10
19:57

Bez čipu a registrace hrozí majitelům psů vysoké pokuty, upozorňuje veterinářka
Rozstřel
10. 7. 2026 10:00
00:54

Ve volbách proti Farageovi nastoupí komik Hrabě Odpadkáč
Zahraniční
10. 7. 2026 9:36
00:23

Rusko zasáhlo muniční sklad u Kyjeva. Zelenskyj porušil mlčení o ztrátách
Zahraniční
10. 7. 2026 9:24
00:35

Obří pes Vulpes je novou atrakcí Telče
Domácí
10. 7. 2026 8:48
03:31

Hasiči zasahovali u hořící zlínské budovy i v noci
Domácí
10. 7. 2026 8:42
00:58

Nebudete sbírat razítka jako Pokémony, hájí Mrázová nový stavební zákon
Domácí
10. 7. 2026 8:26
00:42

Tisíce truchlících. Bývalého íránského vůdce Alí Chameneího pohřbili v Mašhadu
Zahraniční
10. 7. 2026 8:12

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.